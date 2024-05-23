الشرطة الإسرائيلية تلقي القبض على مستوطن حاول ذبح جدي في الحرم القدسي

ياسر رشاد - القاهرة - أوقفت الشرطة الإسرائيلية يوم الأربعاء رجلا يهوديا وزوجته من مستوطني القدس يشتبه بأنهما حاولا تهريب جدي لذبحه في الحرم القدسي، لكن إخفاءه بطريقة خاطئة تسبب بموته.

وحققت الشرطة مع الزوجين في مركز شرطة قرب الحرم القدسي.

وتأتي محاولة ذبح الجدي على خلفية حلول "عيد الفصح اليهودي الثاني" والذي يحتفل به في اليوم الموافق الرابع عشر من أغسطس (وفقا للتقويم اليهودي)، حيث جرت العادة على تقديم ذبيحة.

وأوضحت حركة "عائدون الى الجبل" التي ينتمى لها الزوجان أنهما احتجزا عند مدخل البلدة القديمة في القدس، وهما يحاولات إدخال جدي صغير الى المكان لذبحه.

حماس تعرض مشاهد لقنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون

بث "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم الأربعاء مشاهد وثقت لحظة قنص 3 جنود إسرائيليين شمال بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد قنص جنديين إسرائيليين برصاصة واحدة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتل 3 جنود بينهم ضابط احتياط وضابطان في "لواء كفير" (وحدة "نيتساح يهودا" المتدينة) وجندي آخر في معارك شمال قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان أن الجنود القتلى هم الرائد (احتياط) جدعون شاي ديروي 33 عاما من تل أبيب، مقاتل في "وحدة يالام" فيلق الهندسة القتالية، والنقيب يسرائيل يودكين 22 سنة من كفر حباد، ضابط في "الكتيبة 97" (لواء كفير)، والرقيب إلياهو (إيلي) حاييم أمسالم 21 عاما من رعنانا، مقاتل في "الكتيبة 97" (لواء كفير).

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا عن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة من بينهم ضابط من "الفرقة 97".

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب جندي احتياط في الكتيبة "9263" بـ"اللواء 226" بجروح خطيرة في وقت سابق اليوم على الحدود الشمالية.

الخارجية القطرية.. جهود وساطة قطر ومصر مستمرة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن جهود وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الأنصاري أن "جهود وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة من أجل تبادل الأسرى والمحتجزين ولتحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأوضح أن "قطر تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية المشككة في جهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة".

كما شدد على "ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع".

هذا وكشف مسؤول إسرائيلي رفيع عن نية تل أبيب العودة إلى الوساطة القطرية في الجهود من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وفي تعليق على تقرير "سي إن إن" أعرب مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الأربعاء عن استغراب القاهرة من "محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأوضح أن "بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة".