رئيس جهاز أكتوبر يوجه الشركات بالانتهاء من المشروعات في أقرب وقت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

وجه رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس عادل النجار، الشركات المنفذة لأعمال التطوير بالمدينة، بضرورة الالتزام برفع معدل الأداء واتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من المشروعات في أقرب وقت ممكن مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية والتنظيم والأمان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم /الأربعاء/ لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالقطاعين الشرقي والشمالي بالمدينة، بهدف الاطلاع على آخر مستجدات الأعمال والوقوف على نسب تنفيذها.

وتفقد النجار - خلال الجولة - الحي المتميز بالقطاع الشرقي، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، والتي تتمثل في رفع كفاءة الطرق بالحي من خلال توسعة طريق عبدالمنعم رياض، ومتابعة أعمال خط الري الرئيسي الجاري تنفيذه بأقطار مختلفة والاطلاع على نسب التنفيذ.

كما تفقد القطاع الشمالي لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والوقوف على مستوى النظافة والزراعة.