شكرا لقرائتكم خبر عن من أين تأتى موارد التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 16 من القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على أن تتكون موارد التحالف مما يأتى:

1- اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسى.

2- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3- المنح النقدية والعينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4- ريع أو عائد بيع أى من الأصول المملوكة له.

5- عائد استثمار أمواله.

6- ما قد تخصصة الدولة له كمساهمات.

7- أى موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.

ويتعين وفقا للمادة 4 لانضمام الجهات المشار إليها فى المادة 3 اتباع الضوابط والإجراءات الآتية: يتم دعوة الجهات المشار إليها فى المادة 3 لضمها إلى التحالف، وذلك من قبل اللجنة المؤقتة المشكلة وفقًا لأحكام قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى. حال موافقة الجهة على الانضمام تقوم بواسطة مُمثلها القانونى بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيـام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.