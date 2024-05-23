قطر تستضيف اجتماعا لاحتواء أزمة أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الأمم المتحدة أن اجتماع الدوحة الثالث، الذي سيشمل ممثلين خاصين لأفغانستان، من دول مختلفة سيعقد في 30 يونيو المقبل وسيستمر يومين، بهدف تعزيز الحوار الدولي.

وفي أعقاب اجتماع الدوحة الثاني، الذي عقد يومي 18 و19 فبراير الماضي، في قطر، أعلنت الأمم المتحدة أن مؤتمر المبعوثين الخاصين الثالث، سيعقد في 30 يونيو والأول من يوليو في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت الأمم المتحدة في بيان إلى أن روزماري ديكارلو، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، توجهت إلى أفغانستان للتفاوض فيما يتعلق بمؤتمر الدوحة الثالث.