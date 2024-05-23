شكرا لقرائتكم خبر فرنسا تحاكم 3 مسؤولين سوريين بداعي القتل والتعذيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت في باريس محاكمة 3 مسؤولين سوريين رفيعي المستوى غيابيا بمزاعم مسؤوليتهم عن وفاة مواطنين فرنسيين اثنين في سوريا.

ويواجه الرجال الثلاثة اتهامات بتقديم المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة حالة إدانتهم.

وتحديدا، تدور القضية حول اثنين يحملان الجنسية الفرنسية والسورية واللذين، وفقا لمكتب المدعي العام، تم اعتقالهما من قبل مخابرات القوات الجوية في دمشق في 3 و 4 نوفمبر 2013، وتم تسليم شهادتي وفاة لأقاربهما في أغسطس 2018 ووفقا للوثائق، فقد توفي الرجلان في 2014 و2017 بدون أن يرى أقاربهما جثمانيهما.

وتم اقتياد الرجلين إلى مطار في دمشق، حيث يزعم أنه يتم احتجاز آلاف من نشطاء المعارضة وتعذيبهم وقتلهم في ذلك الوقت.