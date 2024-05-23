إعمار اليمن يسرع تأهيل طريق يخدم 5 ملايين

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- بواسطة أيمن الوشواش - تتسارع وتيرة الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، الذي يعد شريانا حيويا وطريقا رئيسا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، ويشكل الطريق أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، حيث يأتي المشروع رفعا لكفاءة استخدام الطريق وتأمينه بمتطلبات السلامة وحدا من الحوادث على الطريق والمعاناة اليومية لعابريه. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتسارع وتيرة الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، الذي يعد شريانا حيويا وطريقا رئيسا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، ويشكل الطريق أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، حيث يأتي المشروع رفعا لكفاءة استخدام الطريق وتأمينه بمتطلبات السلامة وحدا من الحوادث على الطريق والمعاناة اليومية لعابريه. وسيسهم مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد في التنقل الآمن للمركبات وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع من سلع غذائية ودوائية وغيرها وخفض تكاليفها مع اختصار مدة السفر، كما يوفر المشروع فرص عمل فورية ويخدم عدة قطاعات اقتصادية وخدمية وتعليمية وغيرها.

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