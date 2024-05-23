92 شاحنة أردنية تعبر إلى غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة تم تسييرها من قبل القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وتضم 92 شاحنة محملة بالطرود الغذائية الأساسية والخيم والطرود الصحية.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سيرت القافلة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، والهلال الأحمر القطري ومنظمة الخير وجمعية العروة الوثقى ومنظمة أنيرا والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية إنسان الخيرية الكويتية، ليصار إلى توزيع المساعدات إلى الأهالي بغزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية حسين الشبلي «إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل تأخير إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية».