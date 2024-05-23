شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "محلية الشيوخ": حادث أبو غالب يفتح ملف إعادة النظر فى سلوكيات السائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفي سالمان، عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن واقعة انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب بمركز منشأة القناطر فى مياه الرياح البحرى، والذى راح ضحيته عدد من الفتيات العاملات اللاتى كن فى طريقهن إلى عملهن، بحثًا عن لقمة العيش تقتضى محاسبة المسؤلين عنها فورا.



وطالب عضو مجلس الشيوخ، لـ"الخليج 365"، بإعادة النظر فى منظومة النقل الخاص وفتح تحقيق عاجل فى هذه الواقعة المؤسفة الذى راح ضحيتها عدد من الفتيات الأبرياء، كما طالب بضرورة معاقبة كل من تسبب فى إزهاق أرواح الأبرياء، خاصة من سائقى سيارات النقل الخاصة الذين لا يحترمون الطريق ولا يحافظون على أرواح المواطنين، مؤكدا على ضروة تفعيل القانون، على كل المخالفين وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعة لهؤلاء المستهترين بأروح المواطنين.

واقترح عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إحكام السيطرة على المعديات التى أصبحت تسبب خطورة على حياة المواطن وتحصد أرواح العشرات من المواطنين سنويا.

وتقدم النائب مصطفى سالمان بخالص التعازى لأهالى الضحايا والمصابين داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته.



وسقطت صباح اليوم الثلاثاء سيارة ميكروباص محملة بعدد من الفتيات من أعلى معدية فى الرياح البحيرى بمنشأة القناطر فى الجيزة "معدية أبو غالب"، ومما أدى لغرق عدد من الفتيات وإنقاذ عدد منهم، وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى لانتشال الضحايا من الفتيات.