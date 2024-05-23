بالفيديو .. مراسم تشييع وزير الخارجية الايرانى حسين امير عبد اللهيان بطهران

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت مراسم تشييع جثمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قتل في حادث تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي مؤخرا.

وكان الجثمان وصل ليل أمس إلى مرقد الإمام الرضا، قبل إعادته إلى طهران، حيث أقيمت صباح اليوم الخميس مراسم التشييع في مقر وزارة الخارجية ومراسم الوداع الرسمية في ميدان مشق بطهران.

وسيدفن الجثمان في ضريح الشاه عبد العظيم الحسيني التاريخي بمدينة الري في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

يذكر أن عبد اللهيان كان على متن المروحية التي تحطمت شمال غربي إيران يوم الأحد، وكان على متنها الرئيس رئيسي وعدد من كبار المسؤولين.

وتحطمت المروحية أثناء عودتها من أذربيجان، حيث كان رئيسي والوفد المرافق له بزيارة رسمية.

بث مباشر .. مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز

انطلقت منذ قليل مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، في مدينة تبريز شمال غربي إيران اليوم الثلاثاء، الذين قضوا بتحطم طائرتهم الأحد الماضي.

وتوافدت حشود غفيرة للمشاركة في مراسم التشييع.

ومن المقرر أن ينقل جثمان رئيسي إلى مدينة قم وسط إيران في وقت لاحق الثلاثاء، قبل الانتقال إلى طهران حيث من المقرر أن يؤدي خامنئي الصلاة على الجثامين ليل الثلاثاء، عشية مراسم وداع مهيبة تقام في العاصمة الأربعاء.

وسينقل جثمان رئيسي بعدها إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، وسيوارى الثرى مساء الخميس في مسقط رأسه بمدينة مشهد حيث مرقد الإمام علي الرضا.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين عن مقتل رئيسي وعبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.