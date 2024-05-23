واشنطن تشيد بجهود موريتانيا في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل

ياسر رشاد - القاهرة - أشادت السفيرة الأمريكية في نواكشوط سينثيا كيرشت بجهود موريتانيا في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وقالت السفيرة - في حفل بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /الخميس/ - "إن الولايات المتحدة قامت بتحويل الكثير من الموارد لتشجيع جهود موريتانيا في مجال مكافحة الإرهاب".

وعبرت عن التزام واشنطن بدعم نواكشوط في مجال تلبية احتياجات اللاجئين، معتبرة أنها جديرة بالثناء، وأعربت عن ثقتها في أن الشراكة القوية والالتزام المشترك بالسلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي بين موريتانيا والولايات المتحدة ستستمر في النمو.

دبلوماسي روسي: أوكرانيا تهدف إلى توريط "الناتو" في مواجهة مباشرة مع روسيا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، إن أوكرانيا تتخذ إجراءات استفزازية تهدف إلى توريط أمريكا وأعضاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مواجهة مباشرة مع روسيا.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات سياسيين ومشرعين أمريكيين تطالب بإعطاء حكومة (كييف) فرصة لاستخدام الأسلحة الأمريكية ضد منشآت عسكرية ومنشآت طاقة في عمق روسيا.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن أنتونوف قوله "مثل هذه التصريحات الاستفزازية خطيرة للغاية ومتهورة، ودعوات كارهي روسيا لا تعني سوى أمر واحد.. وهو المزيد من التورط الأمريكي في الصراع بأوكرانيا إلى جانب نظام زيلينسكي".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "أن مستوى رد الفعل الهستيري على نجاحاتنا على الجبهة يتزايد في واشنطن بشكل كبير، ليس يوما بعد يوم بل كل ساعة، ولا يزال السياسيون والمشرعون يختبرون صبرنا، ونسمع كل يوم مقترحات جديدة لتوسيع المساعدة العسكرية للمجلس العسكري في أوكرانيا.. كييف تفعل ما في وسعها لاستفزاز أمريكا، وكذلك دول الناتو الأخرى؛ للقيام بأعمال متهورة وتحقيق تصادم مباشر بين روسيا وأعضاء الكتلة".

الولايات المتحدة تدرب أوكرانيا على مواجهة الطوارئ النووية المحتملة

صرحت جيل هروبي، المديرة الوطنية للأمن النووي، بلجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالقوات المسلحة، بأن الولايات المتحدة تزود حكومة كييف بالمعدات والتدريب للاستجابة لحالة طوارئ نووية محتملة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت هروبي إن واشنطن تعمل على الحد من المخاطر النووية في أوكرانيا، ويشمل ذلك توفير المعدات والتدريب والتوجيه الفني لتمكين التشغيل الآمن والمأمون لمحطات الطاقة النووية في أوكرانيا التي تظل تحت سيطرتها، وحماية بنيتها التحتية الحيوية، وخاصة الشبكة الكهربائية، وتوفير الوعي الظرفي لأي حالة طوارئ نووية تحدث في البلاد.

وأضافت هروبي: "نعمل على تعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ وقدرة الاستجابة لشركائنا الأوكرانيين للرد على أي حدث نووي".

وكانت يفجينيا ياشينا، مديرة الاتصالات بمحطة زابوروجي للطاقة النووية، صرحت أمس الأربعاء، لوكالة تاس بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أُبلغت بالفعل بالهجمات الأوكرانية التي استهدفت محطة زابوروجي للطاقة النووية ومدينة إنيرجودار.

وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة ورشة النقل التابعة لشركة ZNPP بطائرة انتحارية بدون طيار، ولم تحدث أي إصابات أو أضرار جسيمة، كما تعرضت مدينة إنرغودار للضرر،حيث تقع بها محطة توليد الكهرباء، لهجمات متكررة خلال اليومين الماضيين، حيث تم استهداف المباني السكنية والمرافق الاجتماعية.

تعد محطة زابوروجي للطاقة النووية المكونة من ستة مفاعلات بقدرة ستة جيجاوات، وتقع في مدينة إنيرجودار، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وسيطرت القوات الروسية على المنشأة في أواخر فبراير 2022. ومنذ ذلك الحين، قصف الجيش الأوكراني بشكل دوري المناطق السكنية في إنرغودار ومباني محطة الطاقة باستخدام الطائرات دون طيار والمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS).