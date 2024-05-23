استعدادات إيران لدفن الرئيس الراحل بمدينة مشهد

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد إيران اليوم الخميس لدفن رئيسها الراحل في مدينة مشهد التي تحمل مكانة دينية كبيرة، بعدما لقى مصرعه في حادث تحطم مروحية في وقت سابق من الأسبوع.

ومن المقرر أن يدفن الرئيس إبراهيم رئيسي في ضريح الإمام الرضا في مشهد، ختاما لأيام من المواكب التي مرت عبر معظم أنحاء إيران، بعد مقتله ووزير خارجية البلاد وستة آخرين في الحادث.

وحذرت السلطات المواطنين من إظهار أي علامة احتفالية بوفاة رئيسي، وشوهد تواجد مكثف لقوات الأمن في طهران منذ الحادث.

وصباح الخميس، تجمع الآلاف مرتدين ملابس سوداء على طول الشارع الرئيسي في مدينة بيرجند، مسقط رأس رئيسي في مقاطعة خراسان جنوبي إيران على طول الحدود الأفغانية.

وحملت شاحنة نعشه، وتوافد المشيعون للمسه وإلقاء الأوشحة واغراض اخرى لوضعها عليه تيمنا.

وسيكون رئيسي أول سياسي بارز في البلاد يتم دفنه في الضريح، في تكريم كبير للرئيس.

في السياق ذاته، شهدت العاصمة طهران، صباح اليوم مراسم تشييع جثمان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في ساحة أمام مبنى الوزارة.

وذكرت وكالة إيرنا الرسمية إن جثمان الوزير الراحل سيدفن في جنوب طهران، حيث يوارى الثرى.