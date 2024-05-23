زيادة الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنك الأهلي اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بالبنك الأهلي المصري.
أسعار العملات العربية
سعر الدينار الكويتي: 151.58 جنيه للشراء بزيادة 41 قرش، 152.63 جنيه للبيع بزيادة 44 قرش.
سعر الريال السعودي: 12.46 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، 12.48 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.
سعر الدرهم الإماراتي: 12.74 جنيه للشراء، 12.75 جنيه للبيع، بزياد 4 قروش للشراء والبيع.
سعر الدينار البحريني: 122.69 جنيه للشراء بزيادة 36 قرش، 124.25 جنيه للبيع بتراجع 62 قرش.
سعر الريال القطري: 11.86 جنيه للشراء، 12.85 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
سعر الدينار الأردني: 65.43 جنيه للشراء بزيادة 19 قرش، 66.15 جنيه للبيع بتراجع 75 قرش.