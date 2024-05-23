اخبار العالم

زيادة الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنك الأهلي اليوم الخميس

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بالبنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 151.58 جنيه للشراء بزيادة 41 قرش، 152.63 جنيه للبيع بزيادة 44 قرش.

سعر الريال السعودي: 12.46 جنيه للشراء بزيادة 4 قروش، 12.48 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.74 جنيه للشراء، 12.75 جنيه للبيع، بزياد 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 122.69 جنيه للشراء بزيادة 36 قرش، 124.25 جنيه للبيع بتراجع 62 قرش.

سعر الريال القطري: 11.86 جنيه للشراء، 12.85 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.43 جنيه للشراء بزيادة 19 قرش، 66.15 جنيه للبيع بتراجع 75 قرش.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا