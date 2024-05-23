الجثمان ظهر فجرا.. أهالي القناطرين بالمنوفية يستعدون لتشييع الطفلة وفاء ضحية معدية أبو غالب

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

يستعد أهالي قرية القناطرين التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، لتشييع جثمان الفتاة "وفاء هاني عبد النبي الصول" آخر المعثور عليهم من ضحايا حادث غرق معدية أبو غالب بالجيزة، بعدما توصلت لها جهود البحث وانتشال جثمانها في الثانية والنصف فجر اليوم.

وكانت معدية أبو غالب قد شهدت حادث مأساوي أول أمس الثلاثاء إثر سقوط سيارة ميكروباص بكل من فيها داخل المياه، وأمكن انتشال 15 فتاة حتى الآن فيما لا يزال البحث جاري عن فتاة تُدعى "جنا"، ويواصل رجل الإنقاذ تكثيف البحث عمها.