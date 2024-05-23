بحضور سما إبراهيم.. تكريم الفائزين بجوائز مهرجان الفنون المسرحية بجامعة الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

كرم الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، حفل إعلان وتوزيع جوائز مهرجان الفنون المسرحية في دورته الثالثة عشر لطلاب الجامعة لعام 2023.

أقيمت فعاليات المهرجان في الفترة من 17 إلى 20 مايو بقصر ثقافة الأنفوشي وذلك بحضور الدكتور منال فودة، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب، واللواء محمد فتحي أبو النصر، أمين عام جامعة الإسكندرية وعدد من رموز الفن بالمجتمع السكندري، والفنانة سما ابراهيم.

تضمن الحفل تكريماً للكليات المشاركة، وهي "الهندسة، طب الاسنان، الصيدلة، الحقوق، التربية، التمريض، الآداب، الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، الحاسبات وعلوم البيانات، السياحة والفنادق، الطب البيطري، الفنون الجميلة، الزراعة".

وكرم نائب رئيس الجامعة عناصر التميز في مجال التمثيل المسرحي البالغ عددهم 30 مركزًا، وجرى إعلان نتيجة الجوائز الفردية وتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وهي كليات الهندسة وطب الأسنان والزراعة.

وهنأ الفائزين من طلاب الكليات المختلفة، مؤكداً حرص الجامعة على تعزيز دور الأنشطة والمبادرات الطلابية المتنوعة داخل كلياتها المختلفة وتشجيع الطلاب على ممارستها.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية حصلت خلال العام 2023 على المركز الأول بين الجامعات المصرية من حيث عدد الأنشطة الطلابية، ما يعكس دور الجامعة في الاهتمام بمواهب ومهارات طلابها.

ومن جانبها، أكدت الدكتور منال فودة، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب، أن الوعي الثقافي والاستثمار في البشر من أهم متطلبات تحقيق التنمية ومن هذا المنطلق نفتخر جميعاً بالدور الذي تقوم به الجامعة لتشجيع ممارسة الأنشطة الطلابية بالجامعة واكتشاف المواهب، لبناء جيل فاعل في المجتمع.

وأكد عمر عفيفي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، عن إعادة مسرح الجامعة إلى مكانه الطبيعي خلال العامين الماضيين، منوها أن المهرجان علامة فارقة في جهود الجامعة لتنشيط مشهدها الثقافي والفني، ومن المتوقع أن يكون حدثًا لا ينسى للطلاب.