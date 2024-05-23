البنك المركزي يحسم مصير الفائدة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يحسم البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال ساعات من اليوم وذلك في ثالث اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024، بعد أن رفع سعر الفائدة 6% على الإيداع والإقراض في اجتماعه السابق بشهر مارس الماضي.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال العام الجاري منها 2% في فبراير و6% دفعة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 مارس الماضي ليرتفع سعر العائد لديه إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

ورغم تباطؤ التضخم للمرة الثانية على التوالي إلى 32.5% في أبريل الماضي، فإنه لا يزال فوق مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع خلال العام الجاري.