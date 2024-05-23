شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الريادة: أكاذيب الإعلام الغربي تحاول تشويه صورة مصر تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن مصر منذ أحداث 7 أكتوبر تحركت على وجه السرعة لحل الأزمة الفلسطينية، إذ بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاته السياسية مع الدول العربية والإقليمية والمجتمع الدولي لوقف نزيف الدماء والقتال بين الطرفين، بل وعملت مصر على حشد المجتمع الدولي تجاه ذلك.

وأضاف رئيس حزب الريادة في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الإعلام الغربي يتعمد خداع العالم وتزييف الحقائق على الأرض، موضحا أنه منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، ويعمل الإعلام الغربي على تبني مواقف مشبوهة ونشر الأخبار والمعلومات المضللة حول دور الدولة المصرية في قطاع غزة، لافتا الى أنه لولا الضغوط المصرية على الزعماء والولايات المتحدة من خلال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، كانت أول دفعة مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة من الدولة المصرية.

وأكد أن مصر لها دور مجتمعي من خلال دخول المساعدات الإنسانية وإنشاء غرف طوارئ في شمال سيناء لاستقبال المساعدات التي تأتي من الخارج وأيضا فتح مستشفيات العريش لاستقبال المرضى والمصابين من أهالي قطاع غزة.