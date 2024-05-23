شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7تريليون جنيه موازنة العامة للبترول.. والهيئة: قادرون على توفير الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة رغم كل التحديات والظروف الاستثنائية تبذل جهود كبيرة من حيث معدلات الإنتاج وهناك قدرة لتوفير الاحتياج المناسب للبلد، والهيئة قادرة على توفير المنتجات المطلوبة".

واستعرض سامح كمال إدريس، ممثل الهيئة، مشروع الموازنة، قائلا:" هناك ظروف استثنائية ومجموعة من التحديات المختلفة، وبلغ إجمالي موازنة الهيئة المصرية البترول للعام المالي الجديد 2024/2025 نحو 1 تريليون و716 مليار جنيه مقابل 1 تريليون و498 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023.

وتابع ممثل الهيئة:" فيما بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 163 مليارا و158 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد مقابل 170 مليارا و684 مليون جنيه العام الجاري، وقدرت جملة الإيرادات بمشروع موازنة الهيئة للعام المالي الجديد بنحو 1 تريليون و598 مليار جنيه مقابل 1 تريليون و327 مليار جنيه العام الجارى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول عن العام المالي 2024/2025.

ومن جانبه، قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الهيئة أمل الدولة المصرية، والفترة الأخيرة هناك عدد من التحديات، نتمني أن نتخطى هذه التحديات جميعا.

وأعلن ممثل الهيئة:" تم سداد 1.2 مليار جنيه للشركاء للقدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات".