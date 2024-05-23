رئيس اتحاد نقابات الشمال: نحذّر من محاولة النيل من مرفأ طرابلس لأن ذلك بمثابة خيانة حقيقية للمدينة

أمل رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد، أنّ "لا تكون بعض الاصوات التي استغلت حادثة العثور على الاسلحه المهربة في عدد من الشاحنات القادمة من تركيا عبر مرفأ طرابلس، مغرضة فيما هي تنادي بالحق في معرض الحديث عن الباطل او في معرض المطالبة بباطل".

وحذر في بيان، من أن "محاولة النيل من مرفا طرابلس او مجرد التفكير بتوجيه الاتهامات اليه سواء منها المتعلقة بالتقصير او التساهل مع الارهاب والتهريب، لأن ذلك بمثابة خيانه حقيقية لمدينة طرابلس ولمرافقها".

ولفت السيد إلى "أننا نؤكد ثقتنا الكاملة بالاجهزة الأمنية التي تتولى الاشراف على مراقبة مختلف الاليات والبضائع التي تدخل الى لبنان من خلال مختلف المرافق والمعابر في طرابلس وغيرها، وبالتالي فإننا نثق ايضا بالاجراءات المتخذه داخل مرفا طرابلس وفقا للمعايير الدولية التي يشيد بها كبار مسؤولي مرافىء دول المنطقة وبالتالي فإننا نحذر اصحاب الغايات الشريرة الملتبسة من اننا سنواجه اي محاولة سواء بالايحاء او بالعمل على محاصرة مرفا طرابلس، لاننا نعتبر ان المرفق بحاجة الى دعم هؤلاء فيما هم اليوم يسعون الى ضربه ومحاولة اقفاله فلن نتهاون على الاطلاق مع ذلك. ونقول للاصوات التي تتحدث بشكل تقني تفضلوا واذهبوا الى كل مرافىء العالم وقارنوا بين الاعمال التي تجري هناك والاعمال التي تجري في مرفأ طرابلس، فاذا ما اختلفت الامور فعندها نسمح لكم بالنقاش لأننا على ثقة ومتأكدون بأن الاعمال تجري وفقا للمعايير الدوليه على المستويات المختلفة المناولة والرقابة والتصنيف والاستيراد والتصدير".

وأشار إلى "أننا نحتاج الى العمل في مرفأ طرابلس وفي مطار القليعات وايضا في محطة سكة الحديد ومعرض رشيد كرامي الدولي، والى اعادة احياء فندق معرض رشيد كرامي الدولي. فليعمل على ذلك المعترضون والذين يصطادون في الماء العكر. اقتضى منا التحذير لا التوضيح".