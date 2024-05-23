ازدحام للسير على أوتوستراد البترون قرب نفق حامات بسبب سقوط جبالة باطون أمس

يشهد أوتوستراد ​البترون​ ازدحامًا للسّير قرب نفق حامات، بسبب سقوط جبّالة باطون أمس. يُذكر أنّ خطّ بيروت- طرابلس مقطوع بسبب رفع الجبّالة من تحت الطّريق، وازدحام السّير يمتدّ لكيلومترات. وكانت قد انقلبت جبّالة باطون تابعة لإحدى الشّركات في البترون، بعدما فَقد السّائق السّيطرة عليها، ما أدّى إلى انقلابها إلى جانب الطّريق بالقرب من نفق شكا باتجاه طرابلس. وحضر عناصر الصّليب الأحمر، وعملوا على إسعاف السائق ميدانيًّا.

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