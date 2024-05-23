بدء وصول وفود عربية للمشاركة بالحفل الرسمي لمناسبة إعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية

بدأت الوفود العربيّة بالوصول إلى ​لبنان​، للمشاركة في الحفل الرّسمي الّذي سيجرى صباح غد الجمعة، بدعوة من وزارة الثقافة وبرعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضوره، لمناسبة إعلان مدينة طرابلس عاصمة للثّقافة العربيّة.

ومن الواصلين مساء أمس، كان المدير العام للمنظّمة العربيّة للثّقافة والتّربية والعلوم محمد ولد اعمر، وقد استقبله نيابةً عن وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، وفد مؤلّف من معاون الوزير شوقي ساسين، رئيس اللّجنة الوطنيّة للأونيسكو، ممثّلة الجمهورية اللبنانية في المجلس التنقيذي للألكسو بشرى بغدادي، ومستشار الوزير وعضو اللّجنة الوطنيّة للأونيسكو روني ألفا.

وقد عبّر ولد أعمر عن "سروره بالقدوم إلى لبنان"، مؤكّدًا أنّ "المنظّمة العربيّة بذلت وستستمرّ في بذل الجهود اللّازمة من أجل إنجاح فعاليّة طرابلس عاصمة للثّقافة العربيّة للعام 2024، للتّعاون مع وزارة الثّقافة اللّبنانيّة".