خلال شهر.. تقديم الخدمات العلاجية لـ 7 آلاف مواطن على نفقة الدولة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، أن مديرية الصحة قدمت خدمات العلاج على نفقة الدولة لعدد 7 آلاف و 510 مواطناً خلال الشهر الأخير، بتكلفة بلغت 19 مليون و63 ألف جنيه، في إطار اهتمام الدولة بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الأولى بالرعاية مع إجراء فحص دقيق وشامل لبيان مدى احتياجها للتدخل السريع.

واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، جهود المديرية في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة خلال الشهر الماضي، لافتاً إلى تقديم خدمات العناية المركزة والعمليات الجراحية والمناظير لـ 2179 حالة، كما تم تقديم خدمات العلاج الخارجي أمراض (الباطنة- الروماتويد- الأمراض المناعية- أمراض القلب والصدر) لـ 5216 حالة.

أضاف حسنين أنه جرى كذلك تقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ 115 حالة، مشيراً إلى حرص فريق إدارة العلاج علي نفقة الدولة على متابعة الحالات باستمرار والتأكد من عمل اللازم لهم.