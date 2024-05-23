اتحاد الصناعات: 15 ألف جنيه زيادة في طن الألومنيوم خلال مايو الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

رفعت شركة مصر للألومنيوم أسعار منتجاتها خلال شهر مايو الجاري بين 13 و15 ألف جنيه للطن دفعة واحدة مقارنة بمستوياتها خلال شهر أبريل الماضي، وفقا لما قاله محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لمصراوي.

وارتفع سعر طن السلك خلال مايو الجاري إلى 160.150 جنيه مقابل 145.150 جنيه، وصعد سعر طن السلندرات إلى 145 جنيه مقابل 132 ألف جنيه، مقارنة بأسعار الشهر السابق، وذلك دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصعد سعر طن لفات الألومنيوم إلى نحو 160.5 جنيه مقابل 145.5 جنيه دون إضافة 14% ضريبة القيمة المضافة.

وارتفع سعر طن الشرائح الباردة إلى 163 ألف جنيه مقابل 148 ألف جنيه، وارتفع سعر طن اللفائف البارد إلى 161 ألف جنيه مقابل 146 ألف جنيه جنيه خلال الشهر السابق.

وأوضح المهندس أن ذلك الارتفاع جاء رغم تراجع سعر الدولار في البنوك.

وهبط سعر الدولار في البنوك بشكل كبير ليصل حاليا إلى نحو 46 جنيها، بعد اجتماع استثنائي للمركزي المصري عُقد في مارس الماضي وارتفعت فيه الفائدة بنحو 6% على سعر الإيداع والإقراض.

وتستحوذ شركة مصر للألومنيوم على نسبة كبيرة من إنتاج السوق المحلي للألومنيوم، ويُستورد باقي الاحتياجات من الخارج، وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويا.

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته في الداخل والخارج، وما يستتبع ذلك من عمليات أو أنشطة أخرى لازمة لهذا الغرض أو متعلقة به استيرادا وتصديرا.