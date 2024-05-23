شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل العدل للنواب: 135 مشروعا باستثمارات 1.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية، الخطة الاستثمارية لوزارة العدل، وذلك أثناء مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2024/2025 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.

وقال النشار"هناك أولويات لدى الوزارة وفقا لخطة قائمة على رؤية تستهدف المشروعات التى تمثل خطورة على المواطنين على سبيل المثال المحاكم، وضرورة إحلال وتجديد المباني المتهالكة، ومشروعات التوجيهات الرئاسية، والمشروعات التى تجاوز نسبة التنفيذ فيها 50%، ومشروعات التطور التقني".

وتابع :" مستهدف تنفيذ 135 مشروعا خلال الفترة المقبلة باستثمارات 1.5 مليار جنيه، 364 مليون جنيه مخصصة للتطوير التقنى؛ وتم تطبيقه بالفعل فى محكمة شمال القاهرة، وهو ما يتيح رفع الدعوى عن بُعد، والمثول أمام القاضى أيضا عن بُعد، 140 مليون لتطوير مكاتب الشهر العقارى".

واستكمل:" 7781 دعوى تم رفعها عن بعد، ومكاتب الشهر العقارى متواجدة على مستوى الجمهورية ومكاتب التوثيق منتشرة في كل مكان، 870 ألف معاملة توثيق على مستوى الجمهورية، وفيما يخص التوزيع الجغرافي تم تقسيم الجمهورية لـ4 مناطق.