الجيش الروسي أعلن السيطرة على قرية أندرييفكا في دونيتسك بشرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية أندرييفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، حيث تعاني القوات الأوكرانية من نقص في العديد والذخائر مع استمرار التقدم الروسي في مختلف محاور القتال في أوكرانيا.
وفي بيان لها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنّ "وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات (الروسية) حرّرت بلدة أندرييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ومع استمرار الحرب، يشنّ الجيش الروسي هجومًا يتركّز على منطقة خاركيف، حيث سيطر على عدد من البلدات فيها.
وسبق وأن أعلن قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي أن قوات بلاده تواجه موقفًا عصيبًا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف.
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