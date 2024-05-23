إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يدرس شراء مدفع أميركي للمساعدة باعتراض مسيّرات "حزب الله"

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ الجيش الإسرائيلي يدرس شراء مدفع من نوع "فولكان M61" الأميركي للمساعدة في "اعتراض مسيّرات حزب الله".
وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان والتي تطال المدنيين، في حين يواصل "حزب الله" تنفيذ عمليات عسكرية شهدت مؤخرًا استخدامًا مكثفًا للمسيّرات التي تسببت بخسائر وأضرار في قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات على طول الحدود الجنوبية.
ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023، في وقت يؤكد فيه "حزب الله" أنّ عملياته لن تتوقف ما لم يتوقف إطلاق النار في القطاع.
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