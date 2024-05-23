قوات الاحتلال تواصل القصف على منازل المدنيين في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ230 من العدوان، عمليات القصف والاستهداف لمناطق متفرقة بقطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وفي دير البلح، استخدم الاحتلال الزوارق الحربية لقصف منازل المدنيين وسط قطاع غزة، ما أجبر العديد من العائلات على النزوح من منازلهم.

وحسب وكالات الأنباء، تحليق الطائرات الحربية في سماء وسط قطاع غزة، واستمرار القصف المدفعي على المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح ومخيم البريج.

وإلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال استهداف الأحياء الغربية للنصيرات وسط قطاع غزة، وارتكبت مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد أسرة مكونة من 8 أفراد.

وفي شمال القطاع، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مستشفى العودة في جباليا، وأجبرت الطواقم الطبية على مغادرته بعد حصار دام أربعة أيام.

وأفاد ت الوكالة أن عددًا من الموظفين رفضوا مغادرة المستشفى إلا بعد توفير سيارة إسعاف لنقل المصابين.

وأشار إلى بقاء 14 موظفا في مستشفى العودة بتل الزعتر، برفقة 11 مصابا ومرافقتين للأطفال.

وشهدت مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح انقطاعا للكهرباء والإنترنت، ما يزيد معاناة المرضى والجرحى.

وشهدت مواقع عدة في قطاع غزة، ارتقاء شهداء جراء القصف المتواصل على منازل المدنيين.

وارتكبت قوات الاحتلال أمس مجزرة في مدينة غزة، أسفرت عن 10 شهداء وإصابة عشرين آخرين بحي الزيتون.

واستشهد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الذي استهدف مسجد فاطمة الزهراء بحي الدرج في مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، أصيب فلسطينيان اثنان جراء إطلاق الزوارق الإسرائيلية النار تجاه مراكب الصيادين شمال غربي خان يونس، بينما واصلت قوات الاحتلال قصف مناطق متفرقة بمدينة رفح.

إلى جانب استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في حي تل السلطان غربي رفح.

وفي سياق متصل، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أرضًا فارغة قرب محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة، حيث سُمع دوي انفجارات قوية هزت المنطقة.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على رفح إلى فرار مئات الآلاف من المنطقة التي لجأ إليها نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أحياء سكنية بكاملها دمرت وقُتل عشرات الأشخاص جراء التصعيد الإسرائيلي في شمال القطاع.

وتصعد إسرائيل من عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة، بعد أن كانت قد أعلنت انتهاء عملياتها وتفكيك حماس هناك، في يناير الماضي.

ويعاني الفلسطينيون انهيار المساعدات الإنسانية بعد تعطيل الاحتلال لمعبري رفح وكرم أبو سالم.