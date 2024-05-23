العمليات الإنسانية في غزة تقترب من الانهيار|تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - تقترب العمليات الإنسانية في غزة من الانهيار، بسبب دخول أقل كمية من السلع الإنسانية إلى القطاع منذ ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن ذلك يجعل خطر المجاعة حقيقيا للغاية.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيان صحفي، إن أقل من مائة شاحنة دخلت غزة منذ السادس من مايو الجاري، مضيفا أن التشغيل المحدود للمعابر الحدودية الجنوبية، وهي بمثابة الشرايين الرئيسية يقلل كثيرا من وصول الوقود والمساعدات إلى أي جزء من غزة.

وأشار البرنامج إلى أن جميع المخابز في رفح قد أغلقت أبوابها، إلا أنه لا يزال قادرا على دعم ستة مخابز في وسط غزة، وأربعة في مدينة غزة، ومخبز واحد منذ يوم الإثنين الماضي في جباليا.

ومن جانبه قال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي أمس، إن ما يقرب من 815 ألف شخص نزحوا من رفح منذ السادس من مايو الجاري، بالإضافة إلى ما يقرب من مائة ألف آخرين نزحوا في الشمال في الفترة نفسها.

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، فإن المسؤول الأمم قال إن حوالي 150 ألف شخص في خانيونس، جنوبي القطاع، سجلوا أسماءهم خلال الأيام العشرة الماضية لتلقي الخدمات من الأونروا، فيما ازداد عدد الأشخاص الموجودين في مرافق الأونروا هناك بنسبة 36 بالمائة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.

