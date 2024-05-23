موعد إعلان أرقام الجلوس ومقار اللجان لطلاب الثانوية العامة 2024 (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024، لجميع الطلاب في الشعبة العلمية والأدبية.

ووفقا للوزارة، من المقرر الإعلان عن أرقام الجلوس الأسبوع المقبل ومقار اللجان الامتحانية للطلاب.

وبحسب الوزارة، فإنه سيتم إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمدارس الثانوية، إذ يمكن للطالب استلام بطاقة رقم جلوسه من المدرسة المقيد فيها.

ويمكن للطلاب الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة من نفس الموقع الذي سجل الاستمارة الإلكترونية من خلاله ويتم الدخول باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب، وبعد الدخول يمكن للطالب الضغط على زر الاستعلام عن رقم الجلوس والاطلاع على مقر لجنة سير الامتحان.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع يومي 10 و12 يونيو المقبل.

ويحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.