بعد 38 يومًا من التوريد.. صوامع المنيا تمتلىء بـ 283 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

واصلت شون وصوامع المنيا، أعمال توريد القمح من المزارعين لليوم الـ38 على التوالي من خلال 42 موقعًا تخزينيًا على مستوى مراكز المحافظة التسع.

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال المحصول، وبلغ إجمالي ما تم توريده إلى 283471 ألف طن و641 كيلو جرام، من الأقماح منذ بدء الموسم، مشيراً إلى أن نسبة المساحة المنزرعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغت 216 ألف فدان لهذا العام.

وشدد المحافظ، على ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين وكافة الأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانياً لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، مع تفعيل قانون حظر نقل أي كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضراً للسيارات المخالفة للقانون بالتنسيق مع الجهات المعنية.