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بزيادة 90%.. صافي ربح البنك المصري الخليجي يسجل 596 مليون جنيه بـ3 أشهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح البنك المصري الخليجي "EG bank" بنسبة 90% خلال أول 3 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 596.54 مليون جنيه، وفق القوائم المالية المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وأوضح البنك أن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 1.2 مليار جنيه.

وأضاف البنك أن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زاد بأكثر من 200% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 337 مليون جنيه في أول 3 أشهر من العام الجاري.

وبحسب بيان البنك، أن إجمالي محفظة ودائع العملاء ارتفع بنسبة 20.9% خلال الربع الأول على أساس ربع سنوي مسجلا نحو 98 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

ونما صافي محفظة قروض وتسهيلات ومرابحات العملاء بنسبة 21.4% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس ربع سنوي، مسجلا نحو 38.74 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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