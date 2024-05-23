شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: ندعم الدبلوماسية المصرية فى سعيها لحل عادل للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب العدل إعلان كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا، اعترافهم بدولة فلسطين المستقلة، متوجها بالشكر للدول الثلاث على تلك الخطوة الإيجابية في سبيل دعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة ذات السيادة.

وقال الحزب في بيان له: "إننا إذ نؤمن بأن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على جميع أحرار العالم دعم حقوق الشعب الفلسطيني"؛ داعيا كافة دول العالم الحرة، للانحياز للحق والعدل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتنتهي بذلك مأساة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ ما يربو عن سبعة عقود ونصف.

وأضاف أن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وفي عودة اللاجئين الفلسطينيين لوطنهم، لهو حق أصيل، أقرته الشرعية الدولية وتدعمه القرارات الأممية العديدة التي لا تحتاج سوى للدعم الدولي الجاد من أجل تنفيذها وانصياع الاحتلال الإسرائيلي لها.

وتابع الحزب :"نشد على يد الدولة المصرية في موقفها الثابت والدائم، من دعم القضية الفلسطينية وسعيها المستمر من أجل إقرار حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي"، مؤكدا على دعمه للدبلوماسية المصرية في مساعييها نحو الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.