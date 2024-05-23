اللواء صليبا بمناسبة عيد المقاومة والتحرير: إذا توحّد اللبنانيّين بوجه العدوّ الإسرائيليّ سينتج انتصاراً بالمعركة الحاليّة

وجّه المدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليب، كلمة إلى العسكريّين لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، قائلاً "أيّها العسكريّون، يصادف يوم 25 من أيّار 2024، ذكرى عزيزة على قلوبنا وقلوب اللبنانيّين، إذ إنّه تخطّى تحرير الأرض واسترجاع الحقوق ودحر العدوّ، بل صار تكريساً للحقّ، ومقاومةً للظلم، ورفضاً لمبدأ الأمر الواقع، وتثبيتاً للكرامة الوطنيّة اللبنانيّة أمام أعين العالم".

ورأ صليبا، أنه "ما كان كلّ هذا ليحدث، لولا تضافر جهود كلّ الشعب اللبنانيّ، الذي قاوم كلّ فردٍ منه بأسلوبه ومن موقعه، وفي طليعتهم الشهداء الأبطال من الشعب ومن الجيش ومن المقاومة، الذين قدّموا أغلى ما عندهم، أي حياتهم، من أجل لبنان واللبنانيّين".

وأضاف "أيّها العسكريّون، يقوم العدوّ الإسرائيليّ باعتداءات متكرّرة على مختلف الأراضي العربيّة ومنها لبنان، وباتت بربريّته في قتل المدنيّين والأطفال والنساء والعجزة واضحةً أمام أعين العالم كلّه، وإنّ توحّد اللبنانيّين بوجهه الذي أنتج تحريراً سنة 2000، هو نفسه سوف ينتج انتصاراً في المعركة الحاليّة، فكونوا على قدر الثقة الملقاة على عاتقكم، وحافظوا على قسَمِكم في الحفاظ على الأمن في لبنان".