أفادت قناة "الجديد"، عن خروج معامل إنتاج الطاقة في كل من دير عمار والزهراني والليطاني عن الشبكة العامة. وأكدت القناة أنّ فرق الصيانة تعمل على إعادتها إلى الشبكة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": خروج معامل الكهرباء في دير عمار والزهراني والليطاني عن الخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.