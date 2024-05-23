قاسم من إيران: رئيسي كان من داعمي المقاومة في لبنان والمنطقة ونشعر بثبات الشعب الإيراني

أشار نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، إلى أنّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كان "من أعلام دعم المقاومة في لبنان وفلسطين والمنطقة".

ولفت، في تصريح لقناة "المنار" من مشهد الإيرانية حيث سيتم دفن رئيسي عند مرقد الإمام الرضا، إلى أنّ في كل المراحل التي تعرفنا فيها على رئيسي "كان دائم الاهتمام في المقاومة وقضاياها"، موضحًا في هذا الشأن أنّ "من موقعه كرئيس كان جاهزًا وحاضرًا"، مشيرًا إلى أنّ وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبداللهيان كان "نشاطه بشكل أكبر من أجل فلسطين".

وأوضح قاسم "أننا كلفنا من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتمثيل الحزب في المراسم المختلفة"، التي تقام من أجل رئيسي وعبداللهيان والوفد المرافق.

وشدد على "أننا نشعر أن هناك ثباتًا في إيران والشعب الإيراني"، مضيفًا "في كل المناطق التي مرت فيها جنازة الشهداء رأينا مسيرات مليونية وتصريحات الناس فيها عشق وحب، لأن السيد رئيسي تميّز بخدمته للشعب وشعوره بآلامه وهو معروف بتضحيته فهو شهيد الخدمة والشعب".

وأشار إلى أنّ "محور المقاومة قدم الكثير من التضحيات".