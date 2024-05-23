"النشرة": غارتان إسرائيليتان على أطراف الطيري والطيران الحربي يخرق جدار الصوت بسماء مناطق جنوبية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، عن غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية تبعها غارة من طيران حربي على أطراف بلدة الطيري.

إلى ذلك، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا عن تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وصولا حتى أجواء البقاع.

هذا، وشهدت منطقة النبطية تحليقًا للطيران الحربي على علو منخفض.

إلى ذلك، أوضح مراسل "النشرة" في النبطية، أنّ "صوت الدوي الهائل الذي سمع في كافة مناطق الجنوب ناجم عن خرق الطائرات الحربية الاسرائيلية لجدار الصوت على مستوى منخفض في اجواء مناطق عدة من الجنوب لاسيما في اجواء صور، الزهراني، واقليم التفاح، كما افيد عن القاء الطيران المعادي بالونات حرارية اثناء التحليق".