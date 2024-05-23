وزير الأشغال: نحن شركاء مع وزارة الداخلي ومسألة النافعة يجب ان تحل كي ينجز المواطنون معاملاتهم

أشار النائب سجيع عطية، بعد جلسة للجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الى أننا "بحثنا في موضوع النقل والسلامة العامة وموضوع القانون كما عرضنا لموضوع الخطة الامنية، إضافة الى مشاكل النقابات".

وأوضح عطية، أن "المجتمعين أكدوا أن الخطة الأمنية هي خطة جيدة ومطلوبة ونؤيدها حتى اذا كان هناك بعض الشوائب، لكن نحن نريد هيبة الدولة والمطلوب من الحكومة تأمين الاجراءات اللازمة وتشغيل النافعة".

وتمنى من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي معالجة الموضوع، لافتاً الى أننا "سنرفع توصياتنا، كما سنبحث في موضوع السير والمرافق. كما ان النقابات عرضت لمشاكلها، فهناك فوضى في موضوع النقل العام".

بدوره، لفت وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الى أننا "لاحظنا في الفترة الاخيرة انزلاق الشاحنات واقول هنا، أن هناك قانون صادر عن مجلس النواب وهو قانون السير وندعو الى تفعيل هذا القانون. ونحن سنرفع الى مجلس الوزراء مرسوما بشأن موضوع السير".

وأضاف "كما عرضنا لمسألة مرفأ طرابلس، نحن مصممون على توسعة مرفأ طرابلس . لجنة الاشغال قامت بزيارة لمرفأ طرابلس في شباط 2023 وارسلت توصيات الى الوزارات المعنية، ودورنا هو تفعيل كل المر افق المعنية، اما ما تحويه الشاحنات فيتعلق بالجمارك والاجهزة الامنية".

وذكر أن "الموضوع الثالث هو السيارات والتوك توك، ونحن مع تطبيق القانون، ونحن شريك مع وزارة الداخلية"، مؤكداً أن "مسألة النافعة يجب ان تحل لكي ينجز المواطنون معاملاتهم".