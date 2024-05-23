غياب المساواة والمجاعة.. دراسة تتنبأ بانهيار الحضارة خلال عقود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامز زكريا:

تنبأت دراسة أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، أن الحضارة قد تنهار خلال عقود معدودة بسبب استكشاف الموارد غير المستدامة والتوزيع غير العادل للثروات.

وحسب تقرير صحيفة الجارديان، طور العلماء، برعاية مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، نموذجًا لكيفية قيام "عاصفة كاملة" من الأزمات تؤدي إلى تفكيك الحضارة العالمية.

ونظرت الدراسة في ديناميكيات الطبيعة البشرية وقت حالات الانهيار الماضية، وتحديد العوامل السكانية والمناخية والمياه والزراعة والطاقة التي قد تساعد في تحديد خطر الانهيار.

استند البحث إلى نموذج ديناميكي جديد متعدد التخصصات للإنسان والطبيعة يسمى نموذج (HANDY)، بقيادة عالم الرياضيات التطبيقية صفا موتيشاري من المركز الوطني للتوليف الاجتماعي والبيئي المدعوم من مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية، بالتعاون مع فريق من علماء الطبيعة والاجتماع. ونشرت الدراسة في مجلة Ecoological Economics.

ووجدت الدراسة أنه وفقا للسجلات التاريخية، حتى الحضارات المتقدمة والمعقدة عرضة للانهيار، مما يثير تساؤلات حول استدامة الحضارة الحديثة.

يقول الدكتور موتيشاري: ""إن سقوط الإمبراطورية الرومانية، وإمبراطوريات هان وماوريان وجوبتا المتقدمة، بالإضافة إلى العديد من إمبراطوريات بلاد ما بين النهرين المتقدمة، كلها شهادة على حقيقة أن الحضارات المتقدمة والمتطورة والمعقدة والإبداعية يمكن أن تكون هشة وغير دائمة.. هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى الانهيار عندما تتلاقى لتوليد سمتين اجتماعيتين حاسمتين".

في الوقت الحالي، ترتبط المستويات العالية من التقسيم الطبقي الاقتصادي بشكل مباشر بالاستهلاك المفرط للموارد.

وتفيد التقارير أن الدراسة تتحدى أولئك الذين يجادلون بأن التكنولوجيا ستحل هذه التحديات من خلال زيادة الكفاءة.

يمكن للتغير التكنولوجي أن يرفع كفاءة استخدام الموارد، ولكنه يميل أيضًا إلى زيادة نصيب الفرد من استهلاك الموارد وحجم استخراج الموارد، بحيث أنه في غياب تأثيرات السياسات، غالبًا ما تعوض الزيادات في الاستهلاك عن زيادة كفاءة استخدام الموارد، كما يقول الباحثون.

وكانت الزيادات في الإنتاجية في الزراعة والصناعة على مدى القرنين الماضيين ناجمة عن "زيادة وليس انخفاض إنتاجية الموارد" على الرغم من المكاسب الهائلة التي تحققت في الكفاءة خلال نفس الفترة.

ومن خلال وضع نماذج لمجموعة من السيناريوهات المختلفة، خلص الدكتور موتيشاري وزملاؤه إلى أنه في ظل الظروف "التي تعكس بشكل وثيق واقع العالم اليوم... نجد أنه من الصعب تجنب الانهيار".

يُظهر السيناريو الأول الإفراط في الاستهلاك ما يؤدي إلى مجاعة بين عامة الناس تؤدي في النهاية إلى انهيار المجتمع. يقول الباحثون: "من المهم أن نلاحظ أن هذا الانهيار يرجع إلى مجاعة ناجمة عن عدم المساواة وتتسبب في فقدان العمالة، وليس انهيار الطبيعة".

ويركز سيناريو آخر على دور الاستغلال المستمر للموارد، ويجد أنه "مع معدل استنزاف أكبر، يحدث تراجع عامة الشعب بشكل أسرع، في حين أن النخب لا تزال مزدهرة، ولكن في نهاية المطاف ينهار العوام تمامًا، تليها النخب".

تقول الدراسة "في حين أن بعض أفراد المجتمع قد يدق ناقوس الخطر بأن النظام يتحرك نحو انهيار وشيك، وبالتالي يدعون إلى تغييرات هيكلية في المجتمع من أجل تجنب ذلك، فإن النخب ومؤيديهم، الذين عارضوا إجراء هذه التغييرات، يمكن أن يشيروا إلى المسار المستدام الطويل حتى الآن لدعم عدم القيام بأي شيء".

يقول العلماء لصحيفة الجارديان إن أسوأ السيناريوهات لم تكن حتمية، واقترحوا أن التغييرات السياسية والهيكلية المناسبة يمكن أن تتجنب الانهيار.

وقالوا إن الحلين الرئيسيين هما الحد من عدم المساواة الاقتصادية من أجل ضمان توزيع أكثر عدالة للموارد، والحد بشكل كبير من استهلاك الموارد من خلال الاعتماد على موارد متجددة أقل كثافة والحد من النمو السكاني.