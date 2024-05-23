بمعدل نمو 238%.. بنك "saib" يربح 581 مليون جنيه في 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib زيادة صافي أرباحه بنسبة 238% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 581 مليون جنيه (يعادل 12.3 مليون دولار).

وبحسب بيان للبنك اليوم، زاد صافي إيرادات النشاط بنسبة 71% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا 2.19 مليار جنيه (يعادل 46.4 مليون دولار) مقابل 1.28 مليار جنيه (يعادل 41.5 مليون دولار).

وارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 93% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي ليحقق 2.01 مليار جنيه (يعادل 42.6 مليون دولار)، وذلك مدفوعا بزيادة محفظة القروض والسلفيات على كافة قطاعات الأعمال، وفق البيان.

وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 74% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي محققا 275 مليون جنيه (يعادل 5.8 مليون دولار).

وارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 63 مليار جنيه بنهاية 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ 59 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 5% خلال الربع الأول ليصل إلى نحو 882 مليون دولار بنهاية 31 مارس مقارنة بمبلغ 839 مليون دولار فى نهاية ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء بالعملة المحلية بنسبة 12% خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 35.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2024 مقارنة بمبلغ 32.1 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2023.

وقد بلغت القروض والتسهيلات للعملاء بالعملات الاجنبية 454 مليون دولار بنهاية 31 مارس 2024 مقارنة بمبلغ 455 مليون دولار فى نهاية ديسمبر 2023.