شكرا لقرائتكم خبر عن ما موارد التحالف الوطنى للعمل الأهلى؟.. القانون يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 171 لسنه 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي 7 موارد رئيسية للتحالف الوطني ، حيث نصت المادة 16 من القانون على أن تتكون موارد التحالف مما يأتي:

1) اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسى.

2) أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.

3) المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

4) ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.

5) عائد استثمار أمواله.

6) ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.

7) أى موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.