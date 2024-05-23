شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": قناة السويس أهم ممر ملاحى بالعالم وأحد أعمدة الاقتصاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية في جميع قراراتها، التي تتخذها سواء خاصة بالشان الداخلي أو الخارجي، مثمنا دور القيادة السياسية المصرية وجهودها الداعمة للقضية الفلسطينية وأيضا دور الدبلوماسية المصرية.

واضاف النائب علاء عابد، أن قناة السويس الجديدة كانت أول المشروعات القومية التى اتخذها الرئيس السيسي عقب توليه قيادة البلاد، وذلك نتيجة حرصه على دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن قناة السويس تعد أحد أعمدة الاقتصاد المصرى، وهى مصدر هام من مصادر الدخل القومي وأيضا مصدر للعملة الأجنبيه التى تدعم الاقتصاد الوطنى.

وقال النائب علاء عابد، إننا نعلم جميعا الظروف التى مر بها العالم وتأثرت بها قناة السويس، وعلي الرغم من ذلك استطاعت أن تحقق نجاح كبير وإيرادات كبيرة، وستظل قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشةخلال اجتماعها اليوم على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لهيئة قناة السويس، للعام المالي 2024/2025.