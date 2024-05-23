شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة العامة لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهيئة قناة السويس للعام المالي 2024/2025.

وبلغت تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٥٦٧ مليار و٨٢ مليون و٨٦٨ ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مبلغ ٣٧٨ مليار و٦١٨ مليون و٦٢٤ ألف جنيه بزيادة قدرها ١٨٨ مليار و٤٦٤ مليون و٢٤٤ ألف جنيه بنسبة زيادة ٥٠%.

وقد بلغت تقديرات الموازنة الجارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٤١٩ مليار و٤٥٥ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٣٨ مليار و٦٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٩%.

اما بالنسبة للموازنة الاستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ١٤٧ مليار و٦٢٧ مليون و٨٦٨ ألف جنيه، فيما بلغت اعتمادات العام المالى الحالي ٩٧ مليار و٨٣٨ مليون و٦٢٤ ألف جنيه بزيادة قدرها ٤٩ مليار و٧٨٩ مليون و٢٤٤ ألف جنيه بنسبة ٥١%.

وبلغت الاستخدامات الاستثمارية للهيئة والتي قدر لها بموازنة العامة المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٢١ مليار و٤٦٤ مليون جنيه، بينما بلغت الاعتمادات المخصصة لها في العام المالي الجاري ٢٣/٢٤ بلغ ١٤ مليار و٩٨٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٦ مليارات و٤٨٤ مليون جنيه بنسبة زيادة ٤٣%.

فيما بلغت التحويلات الرأسمالية التي قدر لها بموازنة العام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ١٢٦ مليار و١٦٣ مليون و٨٦٨ ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ ٨٢ مليار و٨٥٨ مليون و٦٤٢ ألف جنيه بزيادة قدرها ٤٣ مليار و٣٠٥ ملايين و٢٤٤ ألف جنيه بزيادة ٥٢%.