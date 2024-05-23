شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير طلبات التصالح وتظلمات البناء المقدمة وفق القانون رقم 1 لسنة 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، مصير التظلمات التى تقدمت وفق قانون رقم 1 لسنة 2019، فقد نصت على إحالة هذه الطلبات والتظلمات التى لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 .

مصير طلبات التصالح والتظلمات التى سبق التقدم بها وفقا لقانون 2019

ونصت أيضا اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، بأنه يتم النظر بهذه الطلبات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح فى حال سدادهما من قبل.

وقد منح القانون تخفيضات بشأن رسوم التصالح فى هذه المخالفات، فقد نص القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفوري.



كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.