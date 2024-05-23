سامي الجميّل: "شو ذنب أولاد يدفعوا ثمن إجرام إسرائيلي عم يستدرجو حزب الله تيمرّك نقاط بالمنطقة؟"

علّق رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف النبطية وطال طلابًا خلال توجههم إلى المدرسة، حيث قال: "شو ذنب أولاد رايحين الصبح عالمدرسة ومدنيين يدفعوا ثمن إجرام إسرائيلي يلي عم يستدرجو حزب الله تيمرّك نقاط بالمنطقة ليصرفها عطاولات التسويات والمحاصصة الإقليمية".

وفي وقت سابق، عبر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في بيان، عن "استنكاره وشجبه للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمتمادية التي استهدفت سيارة فان لنقل تلامذة مدرسة شوكين الرسمية فأصابتهم بجروح متنوعة، وسقط بنتيجتها الأستاذ في ثانوية حسن كامل الصباح محمد علي فران شهيدًا".

ودعا الوزير الحلبي الموجود في لندن للمشاركة في المؤتمر العالمي لوزراء التربية والتعليم، "المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها اليومي الذي لا يميز بين الأسرة التربوية والمدارس والتلامذة"، كما طالب بـ"إدانتها وتحميلها مسؤولية كل ما أصاب لبنان واللبنانيين والفلسطينيين من موت ودمار".