المرتضى أطلق واحة لـ"وزراء الثقافة العرب" في الديمان: محطة جديدة بمسيرة الشراكة الإنسانية الحضارية

أقامت "رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والثراث"، واحة لـ"وزراء الثقافة العرب" في حديقة البطاركة في الديمان، ضمن فعاليات "طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024"، وقد أطلقها وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى بمباركة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، تأكيداً "لدور المسيحيين الفاعل في النهضة العربية وفي تحصيل اللقاء الحضاري المشرقي بهويته المسيحية والاسلامية"، وكتب على البلاطة التذكارية التي رفعت على مدخل الواحة.

واشارت الرابطة في بيان، الى انه "تم غرس أشجار أرز في الواحة باسم ألامين العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم وبأسماء وزراء الثقافة العرب في لبنان، مصر، السعودية، فلسطين، سلطنة عمان، الاردن، قطر، الامارات المتحدة، الجزائر، المغرب وموريتانيا. وسيستلم هؤلاء الوزراء شهادات غرس الشجر باسمائهم خلال الافتتاح الرسمي لاعلان طرابلس عاصمة ثقافية قبل ظهر غد الجمعة. أما الواحة فتقع في نطاق بيت الذاكرة والأعلام ناحية مسرح الوادي المقدس، وقد تمّ اختیار موقعها لتسهيل إقامة أنشطة ثقافية وفنية عربية في البيت وعلى المسرح".

وأعلن المرتضى، أن "وزارات الثقافة في الدول العربية ستحيي سلسلة نشاطات متتالية وستخصص هذه الواحة في جانب أساسي من هذه النشاطات"، مقدرا "مباركة الراعي لما لها من دلالات وأبعاد ثقافية لبنانية ومشرقية".

واعتبر انها "محطة جديدة في مسيرة الشراكة الإنسانية الحضارية القائمة بين المكونات اللبنانية والعربية والتي نتمسك بها أكثر قأكثر في ضوء التحديات التي نواجهها. وليست مسألة عابرة أن تقام واحة لوزراء الثقافة العرب في كنف البطريركية المارونية. إنها أحد أوجه لبنان الوطن الرسالة".