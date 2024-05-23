حزب الله: استهداف دبابة ميركافا في حرش شتولا وإيقاع ‏‏طاقمها بين قتيل وجريح

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏‏ومتابعة لقوات العدو في حرش شتولا ورصد دبابة ميركافا تقوم بالاعتداء على أهلنا وقرانا الآمنة، ‏‏كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها عند الساعة 16:55 من بعد ظهر يوم الخميس ‏‏‏23-5-2024 خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع ‏‏طاقمها بين قتيل وجريح.

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