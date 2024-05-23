للقضاء على مخالفات البناء.. رئيس مدينة دهب يقرر وضع خطة للتحكم في صرف مواد البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع تجار مواد البناء بالمدينة، بحضور نائب رئيس المدينة، ورؤساء القطاعات، لوضع خطة محددة وواضحة للتحكم في صرف مواد البناء من خلال آليات تسمح بالقضاء على مخالفات البناء.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى خلال الاجتماع الاتفاق على آليات تسمح بصرف مواد البناء للمباني التي جرى ترخيصها فقط، وعدم وصول مواد البناء لأى بناء مخالف، وتحذير التجار من التلاعب في هذا المجال.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على رؤساء القطاعات بمتابعة هذا الملف، وعدم التهاون وإحكام السيطرة على مسارات وحركة مواد البناء، حفاظًا على أراضي الدولة، وتحقيق الانضباط وعدم مخالفة القانون في هذا الشأن، والضرب بيد من حديد على كل يد تحاول المخالفة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ووجه تحذير شديد اللهجة للقائمين على الأمر بضرورة التعامل بحسم مع المخالفين، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة طبقًا للقانون.