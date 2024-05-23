اليمن ينظم فعالية تضامنية مع غزة على متن سفينة إسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود عبدالرحمن:

نظم طلاب يمنيون فعالية تضامنية مع قطاع غزة على متن سفينة تحتجزها جماعة أنصار الله "الحوثين"، بدعوى أنها "إسرائيلية" منذ نوفمبر الماضي.

وقالت وكالة سبأ إن "طلاب دورات صيفية نفذوا عروضا كشفية على متن السفينة غالاكسي ليدر الإسرائيلية في البحر الأحمر".

كانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، قالت اليوم الخميس، إن سفينة تجارية أبلغت عن مقذوف في المياه على بعد نحو 33 ميلا بحريا جنوبي المخا باليمن.

وأعلنت الشركة البريطانية، أن سفينة تجارية تعرضت لهجوم صاروخي على مسافة 68 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت، إنها تلقت بلاغا بشأن حادث على بعد 98 ميلا بحريا جنوبي الحديدة باليمن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، الخميس، أن قواتها تصدت أمس لـ4 طائرات مسيرة في منطقة تخضع لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وأوضحت في بيانها أنه "في يوم 22 مايو حوالي الساعة 3:16 بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في التصدي لأربعة طائرات بدون طيار في المناطق الخاضعة لسيطرته الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".

وأشارت إلى أنه "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".