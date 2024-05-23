مجلس الحرب بإسرائيل يكلف فريق التفاوض بصياغة مقترح لصفقة الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب كلف فريق التفاوض بصياغة مقترح لصفقة الأسرى سيحال إلى الوسطاء لبدء التفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفيما سبق قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن هناك "حاجة ملحة" للتوصل إلى صفقة للإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حماس، بعد تعثر جولات المفاوضات السابقة.

ونقل موقع "والا" العبري، الخميس، عن هاليفي قوله في مجلس الوزراء الحربي، الذي عقد مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي "يمارس ضغوطا عسكرية على حماس، بما في ذلك من خلال العملية في رفح، لكن يجب أن يقترن ذلك بتحرك سياسي لإطلاق سراح الأسرى".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن كافة رؤساء الأجهزة الأمنية وفريق التفاوض دعوا إلى ضرورة التحرك العاجل للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، "ولو على حساب الاستعداد لمناقشة مقترح حماس الأخير وتقديم تنازلات" حسب قولهم.