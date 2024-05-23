فتيات استدرجن شباناً بصور عارية.. كواليس قضية جنسية أثارت الجدل في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في حادثة تثير الصدمة، تلاحق السلطات التركية عصابة احتيال على تطبيق "انستغرام" تتكون من فتيات استدرجن شباناً بتبادل الصور العارية، ما أثار قلقاً واسعاً في البلاد.

تفاصيل العصابة

تتكون العصابة من فتيات أوقعن بشبان من مختلف الولايات التركية عبر "انستغرام"، حيث سجلن مكالماتهم المصورة واحتفظن بالمحادثات. بعدها تولى رجال العصابة الاتصال بالشبان وتهديدهم بنشر تلك الصور بحجة أن الفتيات قاصرات، مما دفع الضحايا لدفع مبالغ مالية لتجنب الفضيحة.

مبالغ طائلة من الضحايا

تمكنت العصابة من إجبار 32 شاباً على دفع ما يصل إلى 1.5 مليون ليرة تركية، أي ما يقارب 47 ألف دولار أميركي. وكان كل شاب مطالباً بدفع نحو ألفي دولار لتجنب نشر الصور.

القبض على أفراد العصابة

أعلنت السلطات التركية القبض على 18 فرداً من أفراد العصابة، فيما لا يزال البحث جارياً عن 17 آخرين، مما يرفع عدد أفراد العصابة إلى 35 شخصاً.

التحقيقات والملاحقات

وفقاً للأمن التركي، استغرقت عملية الملاحقة والتحقيقات ثلاثة أشهر. وأشار سليمان عرفان، أستاذ الصحافة في جامعة اسكودار، إلى أن السلطات لم تكشف عن جنسية أفراد العصابة، ما يشير إلى أنهم جميعاً مواطنون أتراك.

العقوبات المحتملة

سيواجه المقبوض عليهم تهمة الاحتيال الرقمي والابتزاز، وتصل العقوبات إلى السجن لمدة تتراوح بين 4 و10 سنوات حسب القانون الجنائي التركي.

استخدام المنصات الرقمية بمسؤولية

أشار عرفان إلى أهمية استخدام المنصات الرقمية بمسؤولية لتجنب الوقوع ضحية لهذه العصابات. وأضاف أن هذه القضية تعد جريمة رقمية ستحاسب عليها السلطات القضائية.

ملاحقة دولية

أفادت مصادر مطلعة أن بعض أفراد العصابة فروا إلى خارج البلاد بعد علمهم باعتقال 18 من أفراد العصابة. وتواصل السلطات محاولاتها للإيقاع ببقية المشتبه بهم.

توعية المواطنين

دعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وتجنب الوقوع ضحية لعصابات الاحتيال الرقمي.

حالة مشابهة في لبنان

تذكر هذه القضية بقضية مشابهة هزّت لبنان في بداية مايو، حيث تم اعتقال عصابة "تيك توكرز" التي كانت تستدرج الأطفال واغتصابهم.