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ظهرت الآن بالرقم القومي والجلوس.. ننشر نتيجة صفوف النقل في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أتاحت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل: الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024، إلكترونيا.

ويمكن لطلاب صفوف النقل المذكورة أعلاه الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم من خلال الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من هنا.

أو من هنا.

وسوف تكون النتيجة متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من صباح يوم السبت المقبل، وأكد "مدير المديرية"، أن النتائج مجانية لجميع الطلاب بجميع المدارس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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